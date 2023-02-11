Зеленский создал военную администрацию в Чернигове: есть указ
Президент Украины Владимир Зеленский создал военную администрацию в Чернигове. Такое решение украинский лидер принял на основе Закона Украины "О правовом режиме военного положения".
Соответствующий указ опубликован на портале Президента Украины.
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Указ Президента
"Образовать Черниговскую городскую военную администрацию Черниговского района", — говорится в указе.
Также в указе уточняется, что Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Черниговской областной государственной администрации нужно осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего указа.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 февраля, своим указом уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины Руслана Дзюбу. Причины увольнения чиновника пока неизвестны.
Стоит уточнить, что с июня 2019 года Руслан Дзюба был заместителем командующего Национальной гвардии по тылу — начальником логистики.