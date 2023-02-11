Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский создал военную администрацию в Чернигове. Такое решение украинский лидер принял на основе Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Соответствующий указ опубликован на портале Президента Украины.

Указ Президента

"Образовать Черниговскую городскую военную администрацию Черниговского района", — говорится в указе.

Также в указе уточняется, что Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Черниговской областной государственной администрации нужно осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего указа.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 февраля, своим указом уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины Руслана Дзюбу. Причины увольнения чиновника пока неизвестны.

Стоит уточнить, что с июня 2019 года Руслан Дзюба был заместителем командующего Национальной гвардии по тылу — начальником логистики.