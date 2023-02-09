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Зеленський розповів про "складну фазу" у відносинах з Шольцем: у чому причина

9 лютого 2023 22:49
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Зеленський розповів, що має складні відносини з Шольцем у питанні зброї
Україні доводиться переконувати Німеччину щодо зброї
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Володимир Зеленський заявив про "складну фазу" у відносинах з канцлером Олафом Шольцем. Причина у позиції Німеччини щодо зброї.

Про це Президент України розповів в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel.

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Деталі

Володимир Зеленський зазначив, що наразі між Україною та Німеччиною непрості відносини, і все через кількатижневі переговори щодо танків.

"Я змушений переконувати його допомогти Україні і постійно доводити йому, що ця допомога не для нас, а для європейців", — наголосив Президент.

Втім, Володимир Зеленський додав, що він дуже вдячний Німеччині за системи ППО, які врятували багато життів українців.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Парижі з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцем. Лідери держав обговорили передавання Україні зброї та українську "формулу миру".

Своєю чергою, очільник німецького уряду Олаф Шольц заявив, що Німеччина серед країн ЄС найбільше допомагає Україні. Зокрема, Шольц нагадав про надання Україні танків Leopard і зазначив, що інші країни мають долучатися до цього процесу.

Відомо, що після цього лідери трьох європейських країн вирушили до Брюсселя на саміт Європейського Союзу. Як розповів Президент, у Брюсселі він провів низку зустрічей з європейськими політиками, де обговорив оборонні потреби нашої країни, "формулу миру" та членство України у ЄС.

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