Зеленский рассказал, что имеет сложные отношения с Шольцем по вопросу оружия

Зеленский рассказал о "сложной фазе" в отношениях с Шольцем: в чем причина
Владимир Зеленский заявил о "сложной фазе" в отношениях с канцлером Олафом Шольцем. Причина в позиции Германии по отношению к оружию.
Об этом Президент Украины рассказал в интервью немецкому изданию Spiegel.
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Владимир Зеленский отметил, что сейчас между Украиной и Германией непростые отношения, и все из-за многонедельных переговоров по танкам.
"Я вынужден убеждать его помочь Украине и постоянно доказывать ему, что эта помощь не для нас, а для европейцев", — подчеркнул Президент.
Впрочем, Владимир Зеленский добавил, что он очень благодарен Германии за системы ПВО, которые спасли много жизней украинцев.
Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Париже с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Лидеры государств обсудили передачу Украине оружия и украинскую "формулу мира".
В свою очередь, глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил, что Германия среди стран ЕС больше всего помогает Украине. В частности, Шольц напомнил о предоставлении Украине танков Leopard и отметил, что другие страны должны присоединяться к этому процессу.
Известно, что после этого лидеры трех европейских стран отправились в Брюссель на саммит Европейского Союза. Как рассказал Президент, в Брюсселе он провел ряд встреч с европейскими политиками, где обсудил оборонные потребности нашей страны, "формулу мира" и членство Украины в ЕС.