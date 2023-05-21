Зеленский рассказал, о чем говорил с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодня, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Они обсудили дальнейшее взаимодействие и формулу мира.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Переговоры Зеленского и Байдена

Украинский лидер поблагодарил Байдена за предоставление новой финансовой помощи, которая составляет 37 млрд долларов, а также за пакет военной помощи на сумму 375 млн долларов.

"Обсудили дальнейшее взаимодействие для усиления оборонных возможностей нашего государства, а также вопросы реализации украинской формулы мира. Обменялись мыслями относительно проектов реконструкции и восстановления Украины", — рассказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Переговоры Зеленского и Байдена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Переговоры Зеленского и Байдена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, сегодня, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Американский лидер уже объявил о новом пакете военной помощи.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о формуле мира на саммите стран G7 в японском городе Хиросима. По его словам, мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир.

Добавим, в японском городе Хиросима Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание дальнейшему взаимодействию в сфере безопасности и обороны.