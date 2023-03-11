Зеленский рассказал о санкциях против физических и юридических лиц, которые связаны с рф

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о санкциях против физических и юридических лиц, связанных с россией. По его словам, соответствующий указ уже обнародован.

Об этом Зеленский сказал в обращении, опубликованном в Telegram-канале.

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"Это более 280 компаний и 120 человек, которые через схемы с игральным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации", — рассказал Зеленский.

Глава государства сообщил, что это решение готовилось определенное время. Оно основательно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов.

"Это не последнее такое решение. Украина будет защищаться повсюду и всеми цивилизованными средствами", — добавил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских представителей букмекерского бизнеса. Всего в списке 120 физических и 287 юридических лиц.

Также мы писали, что пока жизнь миллионов украинцев под угрозой Силы обороны будут продолжать битву с агрессором. Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинские защитники устоят в этом сражении.

Добавим, Владимир Зеленский ответил на петицию по переименованию россии в "московию". Глава государства напомнил, что такие вещи являются компетенцией правительства и попросил премьер-министра проработать этот вопрос.