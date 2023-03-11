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​​​​​​​Зеленський відповів на петицію про перейменування росії на "московію"

11 березня 2023 07:56
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Президент доручив прем’єр-міністру опрацювати питання перейменування росії
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Володимир Зеленський відповів на петицію щодо перейменування росії на “московію”. Глава держави нагадав, що такі речі є компетенцією уряду, і попросив прем’єр-міністра опрацювати це питання.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента України.

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Петиція про перейменування росії

23 листопада на сторінці електронних петицій на сайті Президента була зареєстрована пропозиція офіційно перейменувати назву "росія" на "московія". 

Авторка петиції Валерія Шахворостова запропонувала замінити термін "російський" на "московський", а "російська федерація" на "московська федерація".

Відповідь Зеленського

Петиція зібрала необхідні для розгляду Президентом 25 тисяч підписів, тому Володимир Зеленський був змушений її розглянути і дати відповідь.

Президент наголосив, що така пропозиція має певні міжнародно-правові аспекти, на які необхідно зважати.

В Україні ж встановлення географічних назв для їх реєстрації визначається

Положенням про Державний реєстр географічних назв, що затверджується Кабінетом міністрів.

Тому Зеленський заявив, що звернеться до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати це питання, залучивши наукові установи.

Нагадаємо, що ще до війни, у січні 2022 року, фракція партії "Голос" у Київській міській раді запропонувала перейменувати росію на Московію.

Автори проєкту запропонували тоді відмовитися від використання в назві країни-агресора російської федерації історичної назви території сучасної України "Русь".

Фото: пресслужба Президента

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