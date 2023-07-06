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Зеленський розповів президенту Болгарії про шлях України до НАТО та ситуацію на ЗАЕС

6 липня 2023 19:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів президенту Болгарії про шлях України до НАТО та ситуацію на ЗАЕС
Президент Болгарії Румен Радев та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 6 липня, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Болгарії Руменом Радевим. Вони обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та прогрес України на шляху європейської інтеграції.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

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Зустріч Зеленського та Радева

Зеленський подякував президенту Болгарії за запрошення в країну, а також за політичну підтримку й практичну допомогу України. Він висловив вдячність за прийом українських громадян.

Зеленский
Президент України Володимир Зеленський та його команда у Болгарії. Фото: ОП

"Я надзвичайно вдячний за те, що болгарський народ прихистив велику кількість українців. Я думаю, що люди в Болгарії чітко розуміють, що це не "конфлікт", а війна. Тому що коли конфлікт, то мільйони людей не виїжджають із країни, щоб зберегти життя своїх дітей. Війна на нашій території, на нашій землі, тому ми чітко знаємо, що це не конфлікт, а війна", — наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що важливо розставляти правильні акценти й називати речі своїми іменами. 

Під час зустрічі Зеленський відзначив підписання важливих двосторонніх документів. 

Лідери держав обговорили питання захисту спільної свободи. Зеленський висловив подяку Болгарії за принципову підтримку руху України до НАТО. Він також розповів Радеву про прогрес на шляху європейської інтеграції. 

"Співрозмовники обговорили реалізацію Української формули миру. Володимир Зеленський привітав готовність Болгарії долучитися до її реалізації, зокрема щодо забезпечення продовольчої безпеки. Він висловив сподівання на участь керівництва Болгарії у Глобальному саміті миру", — йдеться у повідомленні.

Зеленський також відзначив важливість призначення Посла Болгарії в Україні.

В Офісі Президента розповіли, що окрему увагу було приділено взаємодії в Чорноморському регіоні та ситуації на Запорізькій АЕС. 

"Окупація атомної електростанції — це також не конфлікт, це відкрита війна", — додав Зеленський.

Зеленский
Зустріч Зеленського та Радева. Фото: ОП

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Болгарії. Він підписав з прем'єром країни Ніколаєм Денковим Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Також ми писали, що під час зустрічі Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим було підписано меморандум про співпрацю в галузі енергетики. 

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