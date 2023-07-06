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Зеленський прилетів до Болгарії: яка мета візиту

6 липня 2023 12:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський прилетів до Болгарії: яка мета візиту
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Президент України Володимир Зеленський прилетів з візитом до Болгарії. Він планує провести ґрунтовні переговори із прем’єр-міністром цієї країни Ніколаєм Денковим.

Про це Президент України повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Зеленський в Болгарії

Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Болгарії Софії.

Болгарське видання Actualno підтвердило інформацію про прибуття глави Української держави.

За даними Flightradar24, літак, на якому Президент України прилетів до Софії, відправився із аеропорту Кишинева.

Маршрут польоту Володимира Зеленського
Маршрут польоту Володимира Зеленського

Мета візиту українського президента

Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися із низкою болгарських політиків.

Йдеться про:

  • президента Болгарії Румена Радева;
  • урядовців;
  • парламентарів.

Крім того, Президент України наголосив на тому, що проведе ґрунтовні переговори із прем’єр-міністром цієї країни Ніколаєм Денковим.

"Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація Формули миру", — так коротко окреслив завдання на болгарський вояж глава держави.

Зеленський про візит до Болгарії
Зеленський про візит до Болгарії

Нагадаємо, днями міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України.

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