Зеленский рассказал президенту Болгарии о пути Украины в НАТО и ситуации на ЗАЭС

Президент Болгарии Румен Радев и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 6 июля, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым. Они обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции и прогресс Украины на пути европейской интеграции.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

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Встреча Зеленского и Радева

Зеленский поблагодарил президента Болгарии за приглашение в страну, а также за политическую поддержку и практическую помощь Украины. Он выразил благодарность за прием украинских граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда в Болгарии. Фото: ОП

"Я чрезвычайно благодарен за то, что болгарский народ приютил большое количество украинцев. Я думаю, что люди в Болгарии четко понимают, что это не "конфликт", а война. Потому что когда конфликт, то миллионы людей не выезжают из страны, чтобы сохранить жизнь своих детей. Война на нашей территории, на нашей земле, поэтому мы четко знаем, что это не конфликт, а война", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что важно расставлять правильные акценты и называть вещи своими именами.

В ходе встречи Зеленский отметил подписание важных двусторонних документов.

Лидеры государств обсудили вопросы защиты общей свободы. Зеленский выразил благодарность Болгарии за принципиальную поддержку движения Украины в НАТО. Он также рассказал Радеву о прогрессе на пути европейской интеграции.

"Собеседники обсудили реализацию Украинской формулы мира. Владимир Зеленский приветствовал готовность Болгарии присоединиться к ее реализации, в частности по обеспечению продовольственной безопасности. Он выразил надежду на участие руководства Болгарии в Глобальном саммите мира", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил важность назначения Посла Болгарии в Украине.

В Офисе Президента рассказали, что особое внимание было уделено взаимодействию в Черноморском регионе и ситуации на Запорожской АЭС.

"Оккупация атомной электростанции — это также не конфликт, это открытая война", — добавил Зеленский.

Встреча Зеленского и Радева. Фото: ОП

Напомним, сегодня, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Болгарии. Он подписал с премьером страны Николаем Денковым Совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.

Также мы писали, что во время встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики.