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Зеленський розповів деталі переговорів з прем'єром Нідерландів

20 серпня 2023 17:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський розповів деталі переговорів з прем'єром Нідерландів
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 20 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Лідери обговорили ситуацію на полі бою та побували на базі ВПС країни, де ознайомилися з особливостями експлуатації та обслуговування винищувачів F-16.

Про це розповів глава держави у своїх соцмережах. 

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Переговори Зеленського та Рютте

"Наші переговори сьогодні й кожна зустріч із Прем’єр-міністром Марком Рютте — це завжди дуже важливо та змістовно. Сьогодні ми говорили про кілька речей", — зазначив Президент.

Однією із тем переговорів була українська Формула миру.  Зеленський наголосив, що дуже важливо, що лідерство Нідерландів допомагає глобальним зусиллям заради Формули миру. На сьогодні 63 держави на рівні послів приєднались, і Нідерланди серед перших, серед лідерів.

Окрім того, була обговорена ситуація на полі бою, захист від російського терору.

"Дякую Нідерландам за лідерство в коаліції "Петріотів", за кожну надану пускову установку та ракети ППО для "Петріотів" і "Насамсів". Дякую за кожну одиницю зброї", — підкреслив глава держави. 

Та ще одним не менш важливий пункт — винищувачі F-16 для України. 

"Він для нас історичний, потужний, мотиваційний. Ще один крок на посилення повітряного щита України. F-16. Ми з паном Прем’єр-міністром Марком Рютте домовилися про кількість F-16, які будуть надані Україні після тренування наших пілотів та інженерів", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 20 серпня Володимир Зеленський із дружиною прибули до Нідерландів. Український лідер провів зустріч із Марком Рютте та обговорив важливі для України питання. 

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