Зеленський із дружиною прибули до Нідерландів: що обговорюватимуть із лідерами країни

Президент Володимир Зеленський із дружиною Оленою. Фото: Офіс Президента

У неділю, 20 серпня, Президент України Володимир Зеленський прибув із дружиною Оленою до Нідерландів. Український лідер проведе зустріч із Марком Рютте та обговорить важливі для України питання.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

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За словами Президента України, головне питання, яке обговорюватиметься, — це винищувачі F-16. Вони можуть захистити українців від російського терору.

Також важливим моментом є майбутній Глобальний саміт миру та Формула миру, а також необхідність залучити до відповіді країну, яка підтримує тероризм.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у суботу, 19 серпня, Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з Королем Швеції Карлом XVI Густавом та Королевою Сільвією. Лідери обговорили всебічну допомогу Україні.

Також ми повідомляли, що 18 серпня Нідерланди та Данія підтвердили схвалення Сполучених Штатів Америки на передачу Україні винищувачів F-16. Це відбудеться після закінчення навчань українських пілотів.