Зеленский рассказал о деталях переговоров с премьером Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото: ОП

В воскресенье, 20 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Лидеры обсудили ситуацию на поле боя и побывали на базе ВВС страны, где ознакомился с особенностями эксплуатации и обслуживания истребителей F-16.

Об этом рассказал глава государства в своих соцсетях.

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Переговоры Зеленского и Рютте

"Наши переговоры сегодня и каждая встреча с Премьер-министром Марком Рютте — это всегда очень важно и содержательно. Сегодня мы говорили о нескольких вещах", — отметил Президент.

Одной из тем переговоров была украинская Формула мира. Зеленский подчеркнул, что очень важно, что лидерство Нидерландов помогает глобальным усилиям ради Формулы мира. На сегодня 63 государства на уровне послов присоединились, и Нидерланды среди первых, среди лидеров.

Кроме того, обсуждалась ситуация на поле боя, защита от российского террора.

"Благодарю Нидерландов за лидерство в коалиции "Пэтриотов", за каждую предоставленную пусковую установку и ракеты ПВО для "Пэтриотов" и "Насамсов". Спасибо за каждую единицу оружия", — подчеркнул глава государства.

И еще одним не менее важным пунктом является истребители F-16 для Украины.

"Он для нас исторический, мощный, мотивационный. Еще один шаг на усиление воздушного щита Украины. F-16. Мы с господином Премьер-министром Марком Рютте договорились о количестве F-16, которое будет предоставлено Украине после тренировки наших пилотов и инженеров", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа Владимир Зеленский с супругой прибыли в Нидерланды. Украинский лидер провел встречу с Марком Рютте и обсудил важные для Украины вопросы.