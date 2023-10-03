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Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії

3 жовтня 2023 10:05
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Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії
Володимир Зеленський та міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 2 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром у Києві. Лідери обговорили низку важливих питань, зокрема ситуацію на фронті в Україні.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своїх соцмережах.

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Зустріч Зеленського і міністра оборони Естонії

Ще вчора, 2 жовтня, глава держави зустрівся з очільником естонського Міноборони Ханно Певкуром.

Як відомо, під час зустрічі чиновники обговорили важливі питання, зокрема:

  • ситуацію на фронті,
  • першочергові потреби українських воїнів,
  • провідну роль Естонії в запуску ІТ-коаліції для нашої держави.
  • Переговори Володимира Зеленського та міністра оборони Естонії Ханно Певкура. Фото: ОП
  • Міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Фото: ОП
  • Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
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Окрім того, обмінялися думками щодо взаємодії України та Естонії на шляху нашої країни до ЄС і НАТО.

"Вдячний уряду вашої країни, суспільству та всім, хто поруч з українцями під час повномасштабної війни Росії. Це надзвичайно важливо. Ми цього ніколи не забудемо. Ви дуже нам допомогли, і ми високо цінуємо це. Особливо це було важливо в перші дні російського вторгнення", — висловив вдячність Володимир Зеленський.

Міністр оборони Естонії в Києві

Під час свого візиту у Києві міністр оборони Естонської Республіки Ханно Певкур також відвідав найбільш постраждалі під час активних бойових дій міста — Ірпінь та Бучу.

"Міністр побував на Гостомельському шосе — там триває активна відбудова житлового сектору і дороги. Подивився на роботи зі зведення багатоквартирних будинків у ЖК "Ірпінські Липки", один із яких був повністю зруйнований", — розповіли у Київській обласній військовій адміністрації.

У Бучі міністр оборони відвідав Церкву Святого Апостола Андрія Первозванного та Всіх Святих і Меморіал жертвам російського вторгнення.

Це вже другий візит Ханно Певкура до пристоличного регіону. Вперше побував у червні минулого року.

  • Міністр оборони Естонської Республіки Ханно Певкур на Київщині. Фото: t.me/kyivoda
  • Міністр оборони Естонської Республіки Ханно Певкур на Київщині. Фото: t.me/kyivoda
  • Міністр оборони Естонської Республіки Ханно Певкур на Київщині. Фото: t.me/kyivoda
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Нагадаємо, у Києві 2 жовтня проходить зустріч міністрів Європейського союзу. Президент Володимир Зеленський провів обговорення щодо поточної підтримки України в період війни, інтеграції до ЄС, здійснення Плану миру та створення міжнародного трибуналу для припинення актів агресії з боку Росії проти України.

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