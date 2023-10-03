Володимир Зеленський та міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Фото: ОП

У понеділок, 2 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром у Києві. Лідери обговорили низку важливих питань, зокрема ситуацію на фронті в Україні.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своїх соцмережах.

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Ще вчора, 2 жовтня, глава держави зустрівся з очільником естонського Міноборони Ханно Певкуром.

Як відомо, під час зустрічі чиновники обговорили важливі питання, зокрема:

ситуацію на фронті,

першочергові потреби українських воїнів,

провідну роль Естонії в запуску ІТ-коаліції для нашої держави.

Переговори Володимира Зеленського та міністра оборони Естонії Ханно Певкура. Фото: ОП

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП 1 / 3

Окрім того, обмінялися думками щодо взаємодії України та Естонії на шляху нашої країни до ЄС і НАТО.

"Вдячний уряду вашої країни, суспільству та всім, хто поруч з українцями під час повномасштабної війни Росії. Це надзвичайно важливо. Ми цього ніколи не забудемо. Ви дуже нам допомогли, і ми високо цінуємо це. Особливо це було важливо в перші дні російського вторгнення", — висловив вдячність Володимир Зеленський.

Міністр оборони Естонії в Києві

Під час свого візиту у Києві міністр оборони Естонської Республіки Ханно Певкур також відвідав найбільш постраждалі під час активних бойових дій міста — Ірпінь та Бучу.

"Міністр побував на Гостомельському шосе — там триває активна відбудова житлового сектору і дороги. Подивився на роботи зі зведення багатоквартирних будинків у ЖК "Ірпінські Липки", один із яких був повністю зруйнований", — розповіли у Київській обласній військовій адміністрації.

У Бучі міністр оборони відвідав Церкву Святого Апостола Андрія Первозванного та Всіх Святих і Меморіал жертвам російського вторгнення.

Це вже другий візит Ханно Певкура до пристоличного регіону. Вперше побував у червні минулого року.

Міністр оборони Естонської Республіки Ханно Певкур на Київщині. Фото: t.me/kyivoda

Міністр оборони Естонської Республіки Ханно Певкур на Київщині. Фото: t.me/kyivoda

Міністр оборони Естонської Республіки Ханно Певкур на Київщині. Фото: t.me/kyivoda 1 / 3

Нагадаємо, у Києві 2 жовтня проходить зустріч міністрів Європейського союзу. Президент Володимир Зеленський провів обговорення щодо поточної підтримки України в період війни, інтеграції до ЄС, здійснення Плану миру та створення міжнародного трибуналу для припинення актів агресії з боку Росії проти України.