Зеленский начал участие в саммите Европейского политического сообщества: с кем уже провел встречу

Президент Украины Владимир Зеленский и исполняющий обязанности главы правительства Королевства Испания Педро Санчес. Фото: ОП

В четверг, 5 октября, президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Испании. Он, в частности, уже начал участие в саммите Европейского политического сообщества, а также встретился с исполняющим обязанности главы правительства Испании Педро Санчесом.

Об этом говорится в материале ОП.

Читайте также:

Зеленский на саммите в Испании

Известно, что саммит Европейского политического сообщества проходит в Гранаде (Испания). Глава государства уже встретился с Педро Санчесом и поблагодарил, прежде всего, за приглашение на встречу и поддержку Украины в вооруженной агрессии РФ.

"Спасибо за приглашение к участию в саммите, это позитивный сигнал поддержки Украины. Спасибо за поддержку Украины", — сказал Зеленский.

Стороны, в частности, обсудили шаги по реализации Украинской формулы мира. В этом контексте речь шла о подготовке к следующей встрече на уровне советников, которая должна состояться в ближайшее время.

Отдельно внимание участники уделили обсуждению относительно сохранения международной поддержки Украины. Стороны также обсудили следующий оборонный пакет от Испании, в который войдут боеприпасы, артиллерия, антидронные системы и средства противовоздушной бороны, оборудование для разминирования.

Участники на встрече. Фото: ОП

Встреча Зеленского и премьер-министра Италии

Кроме этого, Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Глава государства, в частности, рассказал о ходе контрнаступления ВСУ и наших первоочередных оборонных нуждах. Также обсудили следующий пакет военной помощи Италии, в том числе пути усиления ПВО.

"Также сосредоточились на ключевых вызовах европейской безопасности, таких как гибридные угрозы России. Мы должны оградить наш континент от превращения Россией продовольствия, энергии, миграции и других проблем в оружие", — добавил Зеленский.

Также стороны обсудили будущее председательство Италии в G7.

Фото: скриншот

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию на Саммит Европейского политического сообщества. Он состоится в городе Гранада. Глава государства отметил, что в ходе саммита будут проведены важные встречи по безопасности континента.