Зеленский начал участие в саммите Европейского политического сообщества: с кем уже провел встречу
В четверг, 5 октября, президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Испании. Он, в частности, уже начал участие в саммите Европейского политического сообщества, а также встретился с исполняющим обязанности главы правительства Испании Педро Санчесом.
Об этом говорится в материале ОП.
Зеленский на саммите в Испании
Известно, что саммит Европейского политического сообщества проходит в Гранаде (Испания). Глава государства уже встретился с Педро Санчесом и поблагодарил, прежде всего, за приглашение на встречу и поддержку Украины в вооруженной агрессии РФ.
"Спасибо за приглашение к участию в саммите, это позитивный сигнал поддержки Украины. Спасибо за поддержку Украины", — сказал Зеленский.
Стороны, в частности, обсудили шаги по реализации Украинской формулы мира. В этом контексте речь шла о подготовке к следующей встрече на уровне советников, которая должна состояться в ближайшее время.
Отдельно внимание участники уделили обсуждению относительно сохранения международной поддержки Украины. Стороны также обсудили следующий оборонный пакет от Испании, в который войдут боеприпасы, артиллерия, антидронные системы и средства противовоздушной бороны, оборудование для разминирования.
Встреча Зеленского и премьер-министра Италии
Кроме этого, Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Глава государства, в частности, рассказал о ходе контрнаступления ВСУ и наших первоочередных оборонных нуждах. Также обсудили следующий пакет военной помощи Италии, в том числе пути усиления ПВО.
"Также сосредоточились на ключевых вызовах европейской безопасности, таких как гибридные угрозы России. Мы должны оградить наш континент от превращения Россией продовольствия, энергии, миграции и других проблем в оружие", — добавил Зеленский.
Также стороны обсудили будущее председательство Италии в G7.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию на Саммит Европейского политического сообщества. Он состоится в городе Гранада. Глава государства отметил, что в ходе саммита будут проведены важные встречи по безопасности континента.