Зеленський публічно розкритикував президента Болгарії за проросійську позицію
Сьогодні, 6 липня, Президент України Володимир Зеленський публічно посперечався з президентом Болгарії Руменом Радевим щодо військової допомоги. Він розкритикував його за проросійську позицію.
Про це повідомляє Politico.
Зеленський розкритикував Радева
Президент Болгарії під час зустрічі заявив, що немає військового вирішення війни в Україні. За його словами, все більше і більше зброї не вирішить проблему. Зеленський відреагував на його слова та запитав, як би діяла Болгарія, якби на них напала Росія.
"Ви б сказали: "Путін, будь ласка, захопи болгарську територію?" Ні, ви, як справжній президент, я впевнений, не допустите компромісу зі своєю незалежністю. Це ваше право не підтримувати допомогу Україні. Але я б дуже хотів, щоб ви мене правильно зрозуміли", — сказав Зеленський.
Український лідер також розкритикував Радєва за використання слова "конфлікт" замість війни. Зеленський наголосив, що військова допомога Україні — кращий варіант, ніж допустити, щоб "війна прийшла до Болгарії".
"Україна й НАТО повинні мати спільні цінності. Інакше не може бути. Ви не можете підтримувати Росію і підтримувати балансуючу позицію, тому що Росія хоче знищити НАТО, хоче знищити Європу і Європейський Союз. Це їхні цілі. Ви мене розумієте?" — зазначив Зеленський.
До того ж глава держави намагався пояснити президенту Болгарії, що російські окупанти блокують врегулювання ситуації на Запорізькій АЕС.
Видання пише, що Радєв під час зустрічі із Зеленським виглядав наляканим. Він часто підглядав у нотатки та просив продовжити переговори без камер. Радєв говорив, що у нього є якась пропозиція.
Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Болгарії Руменом Радевим. Вони обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та прогрес України на шляху європейської інтеграції.
Також ми писали, що під час зустрічі Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим було підписано меморандум про співпрацю в галузі енергетики.