Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський публічно розкритикував президента Болгарії за проросійську позицію arrow

Зеленський публічно розкритикував президента Болгарії за проросійську позицію

6 липня 2023 20:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський публічно розкритикував президента Болгарії за проросійську позицію
Зустріч українського лідера Володимира Зеленського з президентом Болгарії Руменом Радевим. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 6 липня, Президент України Володимир Зеленський публічно посперечався з президентом Болгарії Руменом Радевим щодо військової допомоги. Він розкритикував його за проросійську позицію. 

Про це повідомляє Politico.

Читайте також:

Зеленський розкритикував Радева

Президент Болгарії під час зустрічі заявив, що немає військового вирішення війни в Україні. За його словами, все більше і більше зброї не вирішить проблему. Зеленський відреагував на його слова та запитав, як би діяла Болгарія, якби на них напала Росія.

"Ви б сказали: "Путін, будь ласка, захопи болгарську територію?" Ні, ви, як справжній президент, я впевнений, не допустите компромісу зі своєю незалежністю. Це ваше право не підтримувати допомогу Україні. Але я б дуже хотів, щоб ви мене правильно зрозуміли", — сказав Зеленський.

Український лідер також розкритикував Радєва за використання слова "конфлікт" замість війни. Зеленський наголосив, що військова допомога Україні — кращий варіант, ніж допустити, щоб "війна прийшла до Болгарії".

"Україна й НАТО повинні мати спільні цінності. Інакше не може бути. Ви не можете підтримувати Росію і підтримувати балансуючу позицію, тому що Росія хоче знищити НАТО, хоче знищити Європу і Європейський Союз. Це їхні цілі. Ви мене розумієте?" — зазначив Зеленський.

До того ж глава держави намагався пояснити президенту Болгарії, що російські окупанти блокують врегулювання ситуації на Запорізькій АЕС. 

Видання пише, що Радєв під час зустрічі із Зеленським виглядав наляканим. Він часто підглядав у нотатки та просив продовжити переговори без камер. Радєв говорив, що у нього є якась пропозиція.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Болгарії Руменом Радевим. Вони обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та прогрес України на шляху європейської інтеграції.

Також ми писали, що під час зустрічі Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим було підписано меморандум про співпрацю в галузі енергетики. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз