Зеленський публічно розкритикував президента Болгарії за проросійську позицію

Зустріч українського лідера Володимира Зеленського з президентом Болгарії Руменом Радевим. Фото: ОП

Сьогодні, 6 липня, Президент України Володимир Зеленський публічно посперечався з президентом Болгарії Руменом Радевим щодо військової допомоги. Він розкритикував його за проросійську позицію.

Про це повідомляє Politico.

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Президент Болгарії під час зустрічі заявив, що немає військового вирішення війни в Україні. За його словами, все більше і більше зброї не вирішить проблему. Зеленський відреагував на його слова та запитав, як би діяла Болгарія, якби на них напала Росія.

"Ви б сказали: "Путін, будь ласка, захопи болгарську територію?" Ні, ви, як справжній президент, я впевнений, не допустите компромісу зі своєю незалежністю. Це ваше право не підтримувати допомогу Україні. Але я б дуже хотів, щоб ви мене правильно зрозуміли", — сказав Зеленський.

Український лідер також розкритикував Радєва за використання слова "конфлікт" замість війни. Зеленський наголосив, що військова допомога Україні — кращий варіант, ніж допустити, щоб "війна прийшла до Болгарії".

"Україна й НАТО повинні мати спільні цінності. Інакше не може бути. Ви не можете підтримувати Росію і підтримувати балансуючу позицію, тому що Росія хоче знищити НАТО, хоче знищити Європу і Європейський Союз. Це їхні цілі. Ви мене розумієте?" — зазначив Зеленський.

До того ж глава держави намагався пояснити президенту Болгарії, що російські окупанти блокують врегулювання ситуації на Запорізькій АЕС.

Видання пише, що Радєв під час зустрічі із Зеленським виглядав наляканим. Він часто підглядав у нотатки та просив продовжити переговори без камер. Радєв говорив, що у нього є якась пропозиція.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Болгарії Руменом Радевим. Вони обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та прогрес України на шляху європейської інтеграції.

Також ми писали, що під час зустрічі Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим було підписано меморандум про співпрацю в галузі енергетики.