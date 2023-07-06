Зеленский публично раскритиковал президента Болгарии за пророссийскую позицию

Встреча украинского лидера Владимира Зеленского с президентом Болгарии Руменом Радевым. Фото: ОП

Сегодня, 6 июля, Президент Украины Владимир Зеленский публично поспорил с президентом Болгарии Руменом Радевым относительно военной помощи. Он его подверг критике за пророссийскую позицию.

Об этом сообщает Politico.

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Президент Болгарии на встрече заявил, что нет военного решения войны в Украине. По его словам, все больше и больше оружия не решит проблему. Зеленский отреагировал на его слова и спросил, как бы действовала Болгария, если бы на них напала Россия.

"Вы бы сказали: "Путин, пожалуйста, захвати болгарскую территорию?" Нет, вы, как настоящий президент, я уверен, не допустите компромисса со своей независимостью. Это ваше право не поддерживать помощь Украине. Но я бы очень хотел, чтобы вы меня правильно поняли", — сказал Зеленский.

Украинский лидер также подверг критике Радева за использование слова "конфликт" вместо войны. Зеленский подчеркнул, что военная помощь Украине — лучший вариант, чем допустить, чтобы "война пришла в Болгарию".

"Украина и НАТО должны иметь общие ценности. Иначе не может быть. Вы не можете поддерживать Россию и поддерживать балансирующую позицию, потому что Россия хочет уничтожить НАТО, хочет уничтожить Европу и Европейский Союз. Это их цели. Вы меня понимаете?" — отметил Зеленский.

К тому же глава государства пытался объяснить президенту Болгарии, что российские оккупанты блокируют урегулирование ситуации на Запорожской АЭС.

Издание пишет, что Радев во время встречи с Зеленским выглядел испуганным. Он часто подсматривал в заметки и просил продолжить переговоры без камер. Радев говорил, что у него есть какое-то предложение.

Напомним, сегодня, 6 июля, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым. Они обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции и прогресс Украины на пути европейской интеграции.

Также мы писали, что во время встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики.