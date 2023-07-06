Зеленский публично раскритиковал президента Болгарии за пророссийскую позицию
Сегодня, 6 июля, Президент Украины Владимир Зеленский публично поспорил с президентом Болгарии Руменом Радевым относительно военной помощи. Он его подверг критике за пророссийскую позицию.
Об этом сообщает Politico.
Зеленский раскритиковал Радева
Президент Болгарии на встрече заявил, что нет военного решения войны в Украине. По его словам, все больше и больше оружия не решит проблему. Зеленский отреагировал на его слова и спросил, как бы действовала Болгария, если бы на них напала Россия.
"Вы бы сказали: "Путин, пожалуйста, захвати болгарскую территорию?" Нет, вы, как настоящий президент, я уверен, не допустите компромисса со своей независимостью. Это ваше право не поддерживать помощь Украине. Но я бы очень хотел, чтобы вы меня правильно поняли", — сказал Зеленский.
Украинский лидер также подверг критике Радева за использование слова "конфликт" вместо войны. Зеленский подчеркнул, что военная помощь Украине — лучший вариант, чем допустить, чтобы "война пришла в Болгарию".
"Украина и НАТО должны иметь общие ценности. Иначе не может быть. Вы не можете поддерживать Россию и поддерживать балансирующую позицию, потому что Россия хочет уничтожить НАТО, хочет уничтожить Европу и Европейский Союз. Это их цели. Вы меня понимаете?" — отметил Зеленский.
К тому же глава государства пытался объяснить президенту Болгарии, что российские оккупанты блокируют урегулирование ситуации на Запорожской АЭС.
Издание пишет, что Радев во время встречи с Зеленским выглядел испуганным. Он часто подсматривал в заметки и просил продолжить переговоры без камер. Радев говорил, что у него есть какое-то предложение.
Напомним, сегодня, 6 июля, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым. Они обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции и прогресс Украины на пути европейской интеграции.
Также мы писали, что во время встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики.