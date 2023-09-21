Президент Литви зустрівся із Зеленським та Дудою: про що говорили

Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: Valda Kalnina/ЕРА

Президент Литви Гітанас Науседа під час окремих зустрічей зі своїми колегами Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським зазначив, що конфлікт між двома державами має бути вирішений якомога швидше. За його словами, це президенти країн повинні зробити для того, аби захистити країни Європи від "агресивної" політики РФ.

Про це пише LRT, посилаючись на адміністрацію президента Литви.

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Захист від Росії

"Заради спільної, найважливішої мети — захисту Європи від агресивної експансіоністської політики Росії — розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якнайшвидше", — наголосив очільник Литви.

Швидке рішення для країн

Він зауважив, що Польща є тією країною, яка надає багато підтримки для України, тому необхідно знайти рішення, адже майбутнє "поглиблення кризи було б безвідповідальним".

"У цьому випадку йдеться не про безпеку окремих країн, а всього регіону і навіть континенту. Як показує історія, тільки спільними зусиллями, підтримуючи і допомагаючи один одному, ми можемо протистояти небезпеці зовнішніх загроз. Тим часом, суспільні розбіжності, незалежно від причин, не тільки підривають єдність, а й допомагають пропаганді противника", — пояснив Науседа.

Крім того, він обговорив із Зеленським та Дудою полегшення процедур щодо перевезення зерна через Польщу. Також він запропонував збільшити транзит через Литву, аби рівень тиску став нижчим.

Що кажуть в Україні

Своєю чергою прессекретар Президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров повідомив журналістам, що глава держави не проводив спільної зустрічі з Дудою і Науседою.

У виданні LRT зауважили, що, швидше за все, президент Литви зустрівся окремо з очільниками країн.

Проте формальну двосторонню зустріч із Зеленським він теж не мав.

Раніше ми писали про те, що Польща готова до переговорів з Україною щодо заборони на імпорт українського зерна. У Варшаві хочуть знайти рішення, яке допоможе Україні та водночас захистить польських фермерів.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ України закликало Польщу провести "конструктивний" діалог та вирішити питання з експортом українського зерна. Це сталося після того, як МЗС Польщі викликало посла України.