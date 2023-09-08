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Литва скасувала щорічний фестиваль феєрверків через українців

8 вересня 2023 03:36
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Інна Буряк
редактор
Литва скасувала щорічний фестиваль феєрверків через українців
Фестиваль феєрверків Vilniaus Fejerija у Литві. Фото: baltics.news
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Цьогоріч Литва скасовує традиційний щорічний фестиваль феєрверків Vilniaus Fejerija. Мерія Вільнюсу зазначила, що однією з причин цього рішення є емоційний стан українців, яким довелося тікати від війни.

Про це повідомляє Delfi.

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"Емоційне здоров’я біженців — під час тогорічного заходу було багато обурення непотрібним стресом, спричиненим людям, які щойно пережили жахи війни. Україна ще не виграла війну, тому мало що змінилося", — пояснює місцева влада.

Також зазначається, що окрім непотрібного стресу для українців, є й інші причини, серед яких:

  • турбота про довкілля — у мерії наголосили, що під час масового запуску феєрверків в повітрі збільшується кількість твердих частинок, діоксиду сірки, оксидів азоту та чадного газу;
  • безперервний шум упродовж шести годин — це впливає на самопочуття людей із стресовими розладами, такими як ПТСР, і має негативний вплив на тварин.

Як до цього рішення поставилися литовці

Щодо застосування салютів під час свят та концертів влада зазначила, що є різниця між кількома феєрверками та їх масовим запуском.

Однак організаторам таке рішення мерії не сподобалося. Адже вони планували зібрати на заході 50 000 євро для допомоги українським біженцям у Литві. Та місцева влада назвала це маніпуляцією.

"Щоб не маніпулювати українським питанням, я запрошую всіх сьогодні взяти телефони і зателефонувати за номером 1482 або пожертвувати будь-якій з наступних організацій підтримки: "Сині/Жовті", "Фонд 1К", "Сильні разом". Для цього не потрібні ніякі феєрверки", — підкреслив мер Вільнюса Валдас Бенкунскас.

Нагадаємо, що Президент Литви Гітанас Наусєда розповів, що пускові установки ЗРК NASAMS, які придбала його країна, прибудуть до України вже у вересні.

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