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"Відкиньте емоції": у МЗС закликали Польщу вирішити питання з зерном

20 вересня 2023 17:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Відкиньте емоції": у МЗС закликали Польщу вирішити питання з зерном
Речник МЗС України Олег Ніколенко. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міністерство закордонних справ України закликало Польщу провести "конструктивний" діалог та вирішити питання з експортом українського зерна. Це сталося після того, як МЗС Польщі викликало посла України. 

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Відтак, Ніколенко наголосив на тому, що МЗС України поінформоване про зустріч українського посла у Варшаві із заступником міністра закордонних справ Польщі.

"Під час цієї зустрічі український посол вкотре роз’яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна. Він також наголосив на некоректності порівняння із Україною, яке зробив Президент Польщі під час свого візиту до Нью-Йорка", — додав Ніколенко. 

І наостанок закликав Польщу вирішити питання з експортом українського зерна. 

"Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. Очікуємо, що наші пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло", — наголосив Ніколенко. 

Конфлікт Польщі та України
Відповідь МЗС. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у 2024 році Польща може переглянути пільги для багатьох українських біженців. Представник польського уряду Петро Мюллер оголосив про можливе закінчення чинних переваг.

Додамо, 19 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. 

Однак в Польщі заявили, що не бояться покарань за блокаду українського агроімпорту. 

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