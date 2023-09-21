Президент Литвы встретился с Зеленским и Дудой: о чем говорили

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: Valda Kalnina/ЕРА

Президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи со своими коллегами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским отметил, что конфликт между двумя государствами должен быть разрешен как можно скорее. По его словам, это президенты стран должны сделать для того, чтобы оградить страны Европы от "агрессивной" политики РФ.

Об этом пишет LRT, ссылаясь на администрацию президента Литвы.

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"Ради общей, важнейшей цели — защиты Европы от агрессивной экспансионистской политики России — разногласия между Украиной и Польшей должны быть решены как можно быстрее", — подчеркнул глава Литвы.

Быстрое решение для стран

Он отметил, что Польша является страной, которая оказывает много поддержки для Украины, поэтому необходимо найти решение, ведь будущее "углубление кризиса было бы безответственным".

"В этом случае речь идет не о безопасности отдельных стран, а всего региона и даже континента. Как показывает история, только совместными усилиями, поддерживая и помогая друг другу, мы можем противостоять опасности внешних угроз. Между тем, общественные разногласия, вне зависимости от причин, не только подрывают единство, но и помогают пропаганде противника", — объяснил Науседа.

Кроме того, он обсудил с Зеленским и Дудой облегчение процедур по перевозке зерна через Польшу. Также он предложил увеличить транзит через Литву, чтобы уровень давления стал ниже.

Что говорят в Украине

В свою очередь пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил журналистам, что глава государства не проводил совместной встречи с Дудой и Науседой.

В издании LRT отметили, что, скорее всего, президент Литвы встретился отдельно с руководителями стран.

Однако формальную двустороннюю встречу с Зеленским он тоже не имел.

Ранее мы писали о том, что Польша готова к переговорам с Украиной по запрету на импорт украинского зерна. В Варшаве хотят найти решение, которое поможет Украине и одновременно защитит польских фермеров.

Напомним, министерство иностранных дел Украины призвало Польшу провести "конструктивный" диалог и решить вопрос с экспортом украинского зерна. Это произошло после того, как МИД Польши вызвал посла Украины.