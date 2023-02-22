Зеленський провів телефонну розмову з президентом Пакистану д-ром Аріфом Алві: деталі
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Пакистану д-ром Аріфом Алві. Вони приділили окрему увагу українській зерновій ініціативі.
Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.
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Деталі
"Відзначили важливість принципів територіальної цілісності та суверенітету держав, поваги до Статуту ООН. Окрему увагу приділили українській зерновій ініціативі. Наша держава готова і надалі виступати гарантом продовольчої безпеки світу", — розповів Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з керівником Комітету із закордонних справ Майклом Макколом. За словами українського лідера, Україна цінує ті кроки, які були зроблені Джо Байденом та Конгресом.
Також ми писали, що Володимир Зеленський зазначив, що саме зараз і саме в Україні вирішується доля світового порядку, який заснований на правилах, на людяності, на передбачуваності.
Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня може відбутися реванш росії. Найближчими днями слід чекати наступу.