Саме зараз і саме в Україні вирішується доля світового порядку, — Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що саме зараз і саме в Україні вирішується доля світового порядку, який заснований на правилах, на людяності, на передбачуваності.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, яке опублікував у Telegram-каналі.

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За словами Зеленського, сьогодні він розмовляв з Джо Байденом про те, як уже цього року зробити все для спільної перемоги у війні, що була розпочата росією.

"Конкретні кроки для цього відомі. Наші оборонні потреби для цього відомі. Які активні дії для цього потрібні — дії передусім наших воїнів на фронті, — теж добре відомо нашим партнерам. Потрібна лише рішучість", — наголосив Зеленський.

Він розповів, що побачив сьогодні таку рішучість у Джо Байдена та США.

"Дякую також від імені всіх українців усім американцям — звичайним людям і лідерам громад і спільнот, членам Конгресу від обох партій і всім членам команди Президента Байдена — за те, що наші відносини, між Україною та Америкою, досягли історично найзмістовнішого рівня. Нас можна назвати справжніми союзниками, і наше союзництво з Америкою дійсно зміцнює світ", — додав Зеленський.

Нагадаємо, під час свого візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги від США і додаткові санкції проти рф через її агресію. Байден підтвердив свою підтримку демократії, суверенітету та територіальної цілісності України та засудив вторгнення рф на її територію майже рік тому, заявивши, що володимир путін жахливо прорахувався, думаючи, що Україна слабка і Захід розділений.