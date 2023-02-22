Зеленский провел телефонный разговор с президентом Пакистана д-ром Арифом Алви: детали
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Пакистана д-ром Арифом Алви. Они уделили особое внимание украинской зерновой инициативе.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
-
Три знака зодиака накроет волной счастья и удачи в конце февраля
-
Боится за свою жизнь: у стадиона "Лужники", где выступал путин, заметили ПВО
-
Цинизм зашкаливает: в "Лужниках" перед выступлением путина спели украинскую песню "Пливе кача"
-
В Одессе срочно нужны доноры крови: как можно помочь
-
"Похожие маневры уже были": эксперт объяснил неожиданные взрывы в Мариуполе
-
Украинцам разрешат платить кредиты по-новому: что предлагает правительство
-
В Одесской области мужчина устроил стрельбу из-за коров: что решил суд
-
В Молдове опровергли информацию о раздаче повесток
-
Чтобы Херсон стал безопасным, нужно дойти до середины Крыма, — Дмитрий Плетенчук
-
В Украине возобновили беспроцентную помощь до 100 тыс. гривен: кто может получить
Подробности
"Отметили важность принципов территориальной целостности и суверенитета государств, уважения к Уставу ООН. Отдельное внимание уделили украинской зерновой инициативе. Наше государство готово и дальше выступать гарантом продовольственной безопасности мира", — рассказал Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с руководителем Комитета по иностранным делам Майклом Макколом. По словам украинского лидера, Украина ценит те шаги, сделанные Джо Байденом и Конгрессом.
Также мы писали, что Владимир Зеленский отметил, что именно сейчас и именно в Украине решается судьба мирового порядка, основанного на правилах, на человечности, на предсказуемости.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе может состояться реванш россии. В ближайшие дни следует ожидать наступления.