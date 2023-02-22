Зеленский провел телефонный разговор с президентом Пакистана д-ром Арифом Алви: детали

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Пакистана д-ром Арифом Алви. Они уделили особое внимание украинской зерновой инициативе.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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"Отметили важность принципов территориальной целостности и суверенитета государств, уважения к Уставу ООН. Отдельное внимание уделили украинской зерновой инициативе. Наше государство готово и дальше выступать гарантом продовольственной безопасности мира", — рассказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с руководителем Комитета по иностранным делам Майклом Макколом. По словам украинского лидера, Украина ценит те шаги, сделанные Джо Байденом и Конгрессом.

Также мы писали, что Владимир Зеленский отметил, что именно сейчас и именно в Украине решается судьба мирового порядка, основанного на правилах, на человечности, на предсказуемости.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе может состояться реванш россии. В ближайшие дни следует ожидать наступления.