Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з керівником Комітету із закордонних справ Майклом Макколом. За словами українського лідера, Україна цінує ті кроки, які були зроблені Джо Байденом та Конгресом.

Про це Зеленський написав у Telegram .

"Ми цінуємо всі кроки, які були підтримані Президентом США та Конгресом. Вдячні за пакети допомоги нашої армії, наших військових на полі бою та, звичайно, за фінансову підтримку для подолання всіх викликів, що виникли внаслідок російської агресії", — написав Президент України.

Також Зеленський подякував американським конгресменам за підтримку України та розуміння важливості посилення допомоги для досягнення перемоги над агресором.

Нагадаємо, протягом останнього тижня Україна досягла низки домовленостей з іноземними партнерами щодо притягнення Росії до відповідальності за агресію проти нашої держави. Усі атаки проти України, починаючи з 2014 року, матимуть для Росії юридичні наслідки.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія вже розпочала новий наступ. За його словами, атаки росії вже відбуваються на декількох напрямках.