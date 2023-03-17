Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Словаччини: подякував за МіГи
У п'ятницю, 17 березня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словаччини Едуардо Геґером. Лідери обговорили військову допомогу Україні.
Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram.
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Деталі розмови
"Наші брюссельські домовленості працюють! У телефонній розмові подякував прем’єр-міністру Словаччини Едуарду Геґеру за потужний пакет повітряної та протиповітряної зброї, зокрема за літаки МіГ. Ціную його особисту роль у підтримці України", — йдеться у повідомленні президента.
Він також додав, що буде радий продовжити діалог з Едуардо Геґером у Києві при живій зустрічі.
Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини погодив передачу Збройним силам України бойових винищувачів МіГ-29. Україна має отримати від словацьких партнерів 13 таких літаків.
Окрім того, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда підтвердив — найближчими днями ця країна передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29.
Декількома днями раніше міністри оборони Польщі і Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків, зокрема, винищувачів МіГ-29