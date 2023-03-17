Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Словаччини: подякував за МіГи arrow

Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Словаччини: подякував за МіГи

17 березня 2023 16:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Володимир Зеленський
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 17 березня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словаччини Едуардо Геґером. Лідери обговорили військову допомогу Україні.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram.

Читайте також:

Деталі розмови

"Наші брюссельські домовленості працюють! У телефонній розмові подякував прем’єр-міністру Словаччини Едуарду Геґеру за потужний пакет повітряної та протиповітряної зброї, зокрема за літаки МіГ. Ціную його особисту роль у підтримці України", — йдеться у повідомленні президента.

Він також додав, що буде радий продовжити діалог з Едуардо Геґером у Києві при живій зустрічі.

Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини погодив передачу Збройним силам України бойових винищувачів МіГ-29. Україна має отримати від словацьких партнерів 13 таких літаків.

Окрім того, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда підтвердив — найближчими днями ця країна передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29.

Декількома днями раніше міністри оборони Польщі і Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків, зокрема, винищувачів МіГ-29

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

16:25 Один з парків Одеси змінив свою назву

16:24Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача: що обговорювали

Новина з відео

16:23 Перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори: окупанти перевіряють автівки

16:21 Футболіст "Шахтаря" встановив унікальний рекорд у єврокубках

16:19 Бійці ДПСУ розповіли про втрати "вагнерівців" біля Бахмута: все йде за планом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:05 Не побачать тепер Юрмалу: Латвія заборонила в'їзд російським зірковим пропагандистам

15:55 РФ підтвердила масову загибель вагнерівців, — росЗМІ

15:55 У деяких містах почали вимикати опалення: що відомо

15:50 В Одесі може з’явитись сміттєпереробний завод за новітніми японськими технологіями

Новина з фото

15:41 Ані Лорак рекламує себе на транспорті окупантів: готується до великого концерту в москві

Новина з відео

16:23 Перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори: окупанти перевіряють автівки

Новина з відео

15:23 Шокуючі кадри: на депутата міської ради накинулись у волонтерському центрі Одеси

Новина з відео

13:00 Україна успішно звільнила своїх співгромадян із зони конфлікту у Сирії, — розвідка

Новина з відео

12:11 Переможниця шоу "Від пацанки до панянки" обізвала українців через державну мову: подробиці

Новина з відео

10:44 В Укрзалізниці розповіли, хто з іноземних політиків цього тижня їздив до Києва потягом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:38 Гурт Quest Pistols перезаписав свій хіт українською та перетворився на 3D героїв у відео

Новина з відео

08:54 У Лівії знайшли зниклий напередодні уран: деталі

Новина з відео

08:54 На Донеччині українські піхотинці знищили російський танк з "Джавеліна": вражаючі кадри

Новина з відео

08:36 Сутички з поліцією та палаючі автомобілі: у Франції тривають масові протести

Новина з відео

08:32 "Від оборони до локального контрудару — один крок": що сьогодні відбувається у Бахмуті

Новина з фото

14:35Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

21:13 Якщо купувати, то саме зараз: важливий прогноз щодо курсу долара

Новина з фото

20:10 Спідня білизна та каміння з нирок: найдивакуватіші лоти від знаменитостей на аукціонах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:23Трейдери зламали ринок пального: що буде з цінами на бензин та газ

Ексклюзив

19:00Цивільне партнерство: чи стане Україна ближчою у визнанні прав ЛГБТ-спільноти

Ексклюзив

18:15Ціни на продовольство: Гетманцев дав прогноз на весну

Ексклюзив

15:39Як українському бізнесу вижити в умовах війни: досвід керівників на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсії ексдепутатів ВРУ: які виплати отримували під час війни

Актуальне по темі

None 17 Березень 16:24

Один з парків Одеси змінив свою назву

None 17 Березень 16:23

Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача: що обговорювали

None 17 Березень 16:23

Перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори: окупанти перевіряють автівки

None 17 Березень 16:21

Футболіст "Шахтаря" встановив унікальний рекорд у єврокубках

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB