Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Словаччини: подякував за МіГи

Володимир Зеленський

У п'ятницю, 17 березня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словаччини Едуардо Геґером. Лідери обговорили військову допомогу Україні.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram.

Деталі розмови

"Наші брюссельські домовленості працюють! У телефонній розмові подякував прем’єр-міністру Словаччини Едуарду Геґеру за потужний пакет повітряної та протиповітряної зброї, зокрема за літаки МіГ. Ціную його особисту роль у підтримці України", — йдеться у повідомленні президента.

Він також додав, що буде радий продовжити діалог з Едуардо Геґером у Києві при живій зустрічі.

Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини погодив передачу Збройним силам України бойових винищувачів МіГ-29. Україна має отримати від словацьких партнерів 13 таких літаків.

Окрім того, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда підтвердив — найближчими днями ця країна передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29.

Декількома днями раніше міністри оборони Польщі і Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків, зокрема, винищувачів МіГ-29