Зеленський зідзвонився з прем'єром Британії: є хороші новини
У четвер, 16 березня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Політичні лідери обговорили ситуацію на фронті.
Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.
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Деталі телефонної розмови
"Хороша розмова з Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Поінформував про ситуацію на фронті, оборону Бахмута. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних заходів", — розповів глава держави.
Також Зеленський анонсував хороші новини, зокрема в посилення оборонної та економічної підтримки України.
"Цінуємо незмінну позицію Великої Британії!" — подякував президент.
Нагадаємо, 14 березня прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір з офіційним візитом прибула в Україну. Вона зустрілася з Президентом Володимиром Зеленський.
Зокрема було приділено увагу заходам, що вживаються з метою створення реєстру збитків, завданих російською агресією, та повноцінного компенсаційного механізму. Обговорили політики й імплементацію української формули миру.
Наостанок за результатами зустрічі було підписано Спільну декларацію між країнами.