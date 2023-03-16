Зеленський зідзвонився з прем'єром Британії: є хороші новини

Володимир Зеленський

У четвер, 16 березня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Політичні лідери обговорили ситуацію на фронті.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

Деталі телефонної розмови

"Хороша розмова з Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Поінформував про ситуацію на фронті, оборону Бахмута. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних заходів", — розповів глава держави.

Також Зеленський анонсував хороші новини, зокрема в посилення оборонної та економічної підтримки України.

"Цінуємо незмінну позицію Великої Британії!" — подякував президент.

Нагадаємо, 14 березня прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір з офіційним візитом прибула в Україну. Вона зустрілася з Президентом Володимиром Зеленський.

Зокрема було приділено увагу заходам, що вживаються з метою створення реєстру збитків, завданих російською агресією, та повноцінного компенсаційного механізму. Обговорили політики й імплементацію української формули миру.

Наостанок за результатами зустрічі було підписано Спільну декларацію між країнами.