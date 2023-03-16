​​​​​​​Польща і Словаччина створюють нову коаліцію на підтримку України: деталі

Дві країни Центральної Європи хочуть передати Україні МіГ-29, заявив міністр оборони Польщі Блащак

Міністри оборони Польщі і Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків, зокрема, винищувачів МіГ-29.

Про це повідомляє Польське радіо.

Нова коаліція

Польща разом зі Словаччиною створює нову коаліцію на підтримку України.

Про це йшлося на зустрічі віцепрем’єра польського уряду, міністра оборони Польщі Маріуша Блащака із міністром оборони Словаччини Ярославом Надем.

Про яку зброю йдеться

Нова коаліція має на меті організувати Україні постачання бойових літаків.

Блащак заявив, що йдеться про передачі Збройним силам України колишніх радянських винищувачів МіГ-29.

Словацькі ЗМІ, у свою чергу, писали про те, що уряд цієї країни хоче передати Силами оборони України 13 таких літаків.

Нагадаємо, у лютому виконувач обов’язки міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що теоретично ця країна може надати Збройним силам України бойові літаки.

"Я не буду заперечувати, що в якийсь момент постане питання передачі Україні винищувачів", — визнав тоді Лунд Поульсен.

Разом з тим, він зазначив, що це точно відбудеться не завтра, а в дещо віддаленішій перспективі.

Фото: Польське радіо