Зеленський провів переговорили з главами МЗС Нідерландів та Естонії
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою та міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. У рамках зустрічей обговорювалися, зокрема, питання надання Україні озброєння для протистояння російській агресії.
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.
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Подробиці переговорів
У розмові з Вопке Гукстрою Зеленський подякував уряду Нідерландів за рішення щодо створення в Гаазі Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України.
"Це важливий крок до створення спеціального трибуналу щодо російської агресії", — наголосив він.
Зеленський також зазначив, що під час спілкування з Урмасом Рейнсалу подякував Естонії "за лідерство у наданні всебічної допомоги, за дієву і, головне, своєчасну підтримку нашої держави у захисті своєї територіальної цілісності та незалежності".
Також сторони обговорили важливість подальшого нарощування санкційного тиску на росію.
Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен. Він наголосив, що потрібне подальше посилення санкцій, щоб позбавити рф можливості фінансувати війну.
Також Володимир Зеленський провів першу розмову з новим президентом Швейцарії Аленом Берсе. Політики обговорили подальшу підтримку України та "формулу миру".