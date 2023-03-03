Зеленський провів переговорили з главами МЗС Нідерландів та Естонії

На зустрічі обговорили питання посилення санкцій проти росії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою та міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. У рамках зустрічей обговорювалися, зокрема, питання надання Україні озброєння для протистояння російській агресії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.

Подробиці переговорів

У розмові з Вопке Гукстрою Зеленський подякував уряду Нідерландів за рішення щодо створення в Гаазі Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України.

"Це важливий крок до створення спеціального трибуналу щодо російської агресії", — наголосив він.

Зеленський також зазначив, що під час спілкування з Урмасом Рейнсалу подякував Естонії "за лідерство у наданні всебічної допомоги, за дієву і, головне, своєчасну підтримку нашої держави у захисті своєї територіальної цілісності та незалежності".

Також сторони обговорили важливість подальшого нарощування санкційного тиску на росію.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен. Він наголосив, що потрібне подальше посилення санкцій, щоб позбавити рф можливості фінансувати війну.

Також Володимир Зеленський провів першу розмову з новим президентом Швейцарії Аленом Берсе. Політики обговорили подальшу підтримку України та "формулу миру".