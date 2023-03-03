Зеленский провел переговоры с главами МИД Нидерландов и Эстонии

На встрече обсудили вопросы ужесточения санкций против россии

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстрою и министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу. В рамках встреч обсуждались, в частности, вопросы предоставления Украине вооружения для противостояния российской агрессии.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

Подробности переговоров

В разговоре с Вопке Гукстрою Зеленский поблагодарил правительство Нидерландов за решение о создании в Гааге Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины.

"Это важный шаг к созданию специального трибунала по поводу российской агрессии", — подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что во время общения с Урмасом Рейнсалу поблагодарил Эстонию "за лидерство в оказании всесторонней помощи, за действенную и, главное, своевременную поддержку нашего государства в защите своей территориальной целостности и независимости".

Также стороны обсудили важность дальнейшего наращивания санкционного давления на россию.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен. Он подчеркнул, что необходимо дальнейшее усиление санкций, чтобы лишить россии возможности финансировать войну.

Также Владимир Зеленский провел первый разговор с новым президентом Швейцарии Аленом Берсе. Политики обсудили дальнейшую поддержку Украины и "формулу мира".