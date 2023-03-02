Володимир Зеленський провів першу розмову із президентом Швейцарії

Президент України подякував Швейцарії за надану допомогу

Володимир Зеленський провів першу розмову з новим президентом Швейцарії Аленом Берсе. Політики обговорили подальшу підтримку України та "формулу миру".

Про це у своєму Telegram розповів Президент України.

Міжнародна підтримка

Під час розмови президенти порушили тему спільних проєктів, підтримки України на тлі агресії росії та ініційовану Володимиром Зеленським "формулу миру". Окрім того, Президент України подякував швейцарському колезі за пакет підтримки на 114 млн швейцарських франків.

Варто зазначити, що це перша розмова Володимира Зеленського з Аленом Берсе після обрання його на посаду президента Швейцарії.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що кремлівський диктатор володимир путін не готовий до переговорів про справедливий мир.

Шольц наголосив, що президент росії воліє контактувати із західними демократіями тільки на рівні погроз.

Як відомо, 28 лютого прессекретар президента рф Дмитро Пєсков заявив про готовність путіна до переговорів із лідерами Німеччини та Франції. Проте, стверджує він, останнім часом жодних ініціатив з їхнього боку не було.