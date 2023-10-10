Зеленский провел переговоры с президентом Румынии: какие темы обсуждали
Во вторник, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Румынии. В частности, глава государства провел переговоры с румынским лидером Клаусом Иоганнисом.
Об этом сообщает Владимир Зеленский.
Переговоры Зеленского и Иоганниса
"Отмечу договоренность о нашем стратегическом партнерстве — Украины и Румынии. Мы готовы построить именно такой уровень отношений", — написал Зеленский.
По словам президента Украины, стороны подписали двустороннюю декларацию, которая предусматривает:
- сотрудничество в Черном море;
- поддержку Формулы мира;
- расширение экономического и логистического взаимодействия, а также транспортных связей;
- упрощение процедур пересечения границы и открытие новых КПП.
В заключение Владимир Зеленский поблагодарил Румынию за поддержку и помощь Украине.
"Спасибо лично Президенту Румынии Клаусу Йоганнису, команде и всей Румынии за жизненно важную и искреннюю помощь Украине и украинцам в это жестокое и сложное время", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, 10 октября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Бухарест, Румынию.
В то же время Владимир Зеленский не будет выступать в парламенте Румынии. Его речь, вероятно, была отменена из-за депутатов, имеющих пророссийские взгляды.