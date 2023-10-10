Зеленский провел переговоры с президентом Румынии: какие темы обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Иоганнис. Фото: ОП

Во вторник, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Румынии. В частности, глава государства провел переговоры с румынским лидером Клаусом Иоганнисом.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

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"Отмечу договоренность о нашем стратегическом партнерстве — Украины и Румынии. Мы готовы построить именно такой уровень отношений", — написал Зеленский.

По словам президента Украины, стороны подписали двустороннюю декларацию, которая предусматривает:

сотрудничество в Черном море;

поддержку Формулы мира;

расширение экономического и логистического взаимодействия, а также транспортных связей;

упрощение процедур пересечения границы и открытие новых КПП.

В заключение Владимир Зеленский поблагодарил Румынию за поддержку и помощь Украине.

"Спасибо лично Президенту Румынии Клаусу Йоганнису, команде и всей Румынии за жизненно важную и искреннюю помощь Украине и украинцам в это жестокое и сложное время", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 10 октября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Бухарест, Румынию.

В то же время Владимир Зеленский не будет выступать в парламенте Румынии. Его речь, вероятно, была отменена из-за депутатов, имеющих пророссийские взгляды.