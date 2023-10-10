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Зеленский провел переговоры с президентом Румынии: какие темы обсуждали

10 октября 2023 16:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский провел переговоры с президентом Румынии: какие темы обсуждали
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Иоганнис. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во вторник, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Румынии. В частности, глава государства провел переговоры с румынским лидером Клаусом Иоганнисом.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

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"Отмечу договоренность о нашем стратегическом партнерстве — Украины и Румынии. Мы готовы построить именно такой уровень отношений", — написал Зеленский.

По словам президента Украины, стороны подписали двустороннюю декларацию, которая предусматривает:

  • сотрудничество в Черном море;
  • поддержку Формулы мира;
  • расширение экономического и логистического взаимодействия, а также транспортных связей;
  • упрощение процедур пересечения границы и открытие новых КПП.

В заключение Владимир Зеленский поблагодарил Румынию за поддержку и помощь Украине.

"Спасибо лично Президенту Румынии Клаусу Йоганнису, команде и всей Румынии за жизненно важную и искреннюю помощь Украине и украинцам в это жестокое и сложное время", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 10 октября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Бухарест, Румынию. 

В то же время Владимир Зеленский не будет выступать в парламенте Румынии. Его речь, вероятно, была отменена из-за депутатов, имеющих пророссийские взгляды.

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