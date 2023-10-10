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У Румунії скасували промову Зеленського через "проросійські погляди" у парламенті, — ЗМІ

10 жовтня 2023 16:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Румунії скасували промову Зеленського через "проросійські погляди" у парламенті, — ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський з лідером Румунії Клаусом Йоханнісом. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський не виступатиме в парламенті Румунії. Його промову, ймовірно, було скасовано через депутатів, які мають проросійські погляди. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода" у Румунії. 

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Причини такого рішення

Як відомо, виступ Зеленського у парламенті планувався о 17:00, проте у пресслужбі Палати депутатів заявили, що "спільне засідання Палати депутатів і Сенату у зв’язку зі зверненням президента України скасовано". Тоді вони не пояснили, чому прийняли таке рішення.

За словами журналістів, це рішення, ймовірно, було ухвалено через ймовірні спроби скасувати промову з боку депутатів, які мають "проросійські симпатії".

Проросійські погляди

Своєю чергою на сайті G4Media зауважують, що нещодавно проросійська сенаторка Діана Шошоаке у румунському парламенті заявляла про погрози через майбутній виступ українського лідера.

"Буде погано, якщо Зеленський прийде до парламенту", — наголосила вона.

Також у вівторок вона прийшла до парламенту країни з картою Румунії та назвала Зеленського "нацистом", який не має приїжджати до Румунії. Коли журналісти запитали її, кого вона підтримує у російсько-українській війні, то вона проігнорувала це питання. 

Крім того, Президент України ввечері повинен зустрітися з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку. 

Зазначимо, що сьогодні, 10 жовтня, Володимир Зеленський прибув із візитом у Бухарест.

Там він зустрівся з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський вперше зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Пашиняном. Лідери обговорили перспективи формування партнерських та дружніх відносин між країнами. 

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