У Румунії скасували промову Зеленського через "проросійські погляди" у парламенті, — ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський не виступатиме в парламенті Румунії. Його промову, ймовірно, було скасовано через депутатів, які мають проросійські погляди.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" у Румунії.
Причини такого рішення
Як відомо, виступ Зеленського у парламенті планувався о 17:00, проте у пресслужбі Палати депутатів заявили, що "спільне засідання Палати депутатів і Сенату у зв’язку зі зверненням президента України скасовано". Тоді вони не пояснили, чому прийняли таке рішення.
За словами журналістів, це рішення, ймовірно, було ухвалено через ймовірні спроби скасувати промову з боку депутатів, які мають "проросійські симпатії".
Проросійські погляди
Своєю чергою на сайті G4Media зауважують, що нещодавно проросійська сенаторка Діана Шошоаке у румунському парламенті заявляла про погрози через майбутній виступ українського лідера.
"Буде погано, якщо Зеленський прийде до парламенту", — наголосила вона.
Також у вівторок вона прийшла до парламенту країни з картою Румунії та назвала Зеленського "нацистом", який не має приїжджати до Румунії. Коли журналісти запитали її, кого вона підтримує у російсько-українській війні, то вона проігнорувала це питання.
Крім того, Президент України ввечері повинен зустрітися з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку.
Зазначимо, що сьогодні, 10 жовтня, Володимир Зеленський прибув із візитом у Бухарест.
Там він зустрівся з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський вперше зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Пашиняном. Лідери обговорили перспективи формування партнерських та дружніх відносин між країнами.