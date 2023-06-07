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Зеленський провів переговори з Макроном

7 червня 2023 20:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський провів переговори з Макроном щодо підриву Каховської ГЕС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зокрема, лідери говорили про катастрофу на Каховській ГЕС

Про це повідомляє Володимир Зеленський.  

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Ситуація з Каховською ГЕС

Глава держави розповів французькому лідеру про актуальну ситуацію в Херсонській області внаслідок екоциду, який влаштували російські військові.

Зокрема, політики обговорили екологічні та гуманітарні наслідки підриву станції. Зеленський своєю чергою назвав, що потрібно Україні, щоб ліквідувати катастрофу. 

Відомо, що в ході розмови також йшлося про те, щоб залучити міжнародні механізми для розслідування всіх обставин підриву Каховської ГЕС. 

Оборонна співпраця

Окремо лідери двох держав говорили про оборонну співпрацю та необхідність її продовжувати. Зеленський наголосив на захисті українського неба і сказав про те, що важливо якнайшвидше почати навчання українських пілотів на бойових літаках. 

Окрім цього, розмова стосувалася НАТО та очікування від Вільнюського саміту, який відбудеться 11-12 липня. 

"Також було обговорено можливі формати надання Україні гарантій безпеки до набуття членства в НАТО й очікування від Вільнюського саміту Альянсу", — йдеться у повідомленні. 

Глави держав також обговорили реалізацію української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

 

Повідомлення Зеленського. Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський та Ердоган обговорили підрив на Каховській ГЕС. Утім, після переговорів турецький лідер зателефонував Путіну. Кремль звинуватив у екологічній катастрофі Україну та її Західних партнерів. 

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