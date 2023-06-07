Після розмови з Зеленським Ердоган зателефонував Путіну

Раджеп Ердоган та Володимир Путін. Фото: Reuters

Після розмови з президентом України Володимиром Зеленським глава Туреччини Раджеп Ердоган зателефонував Володимиру Путіну. Лідери обговорювали підрив на Каховській ГЕС.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

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Деталі розмови

Повідомляється, що Ердоган розповів про ідею створити спеціальну комісію, яка займатиметься розслідуванням наслідків катастрофи на ГЕС.

Про те, що відповів йому російський лідер, невідомо. Його відповідь Анкара не оприлюднила.

Що сказав Путін

Як повідомляє пресслужба Кремля, у ході розмови з Ердоганом Путін назвав назвав знищення Каховської ГЕС варварською акцією Києва, яка створена спільно із західними кураторами.

Розмова Ердогана та Зеленського

Сьогодні Ердоган спілкувався із Зеленським.

Президент України розповів Ердогану про наслідки російського теракту на ГЕС, а також про можливі ризики екологічної катастрофи для ЗАЕС.

Крім цього Зеленський передав Туреччині список потреб, які потрібні для того, щоб ліквідувати лихо на Херсонщині.

Своєю чергою Ердоган запропонував створити спеціальну комісію, яка займатиметься розслідуванням вибуху на Каховській ГЕС. До неї можуть увійти експерти обох сторін, а також ООН і міжнародне співтовариство, включаючи Туреччину.

Турецький лідер також відзначив, що Туреччина готова зробити все можливе у цьому питанні, а також висловив сподівання на переговори.

Нагадаємо, раніше в бліц-інтервʼю Новини.LIVE Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування розповів, чому руйнація Каховської ГЕС така ж сама катастрофа для України, як і вибух на ЧАЕС, та скільки часу знадобиться на її відновлення.