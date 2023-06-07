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Зеленський та Ердоган обговорили підрив на Каховській ГЕС

7 червня 2023 16:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський та Ердоган обговорили підрив на Каховській ГЕС
Раджеп Ердоган та Володимир Зеленський. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Раджепом Ердоганом. Зокрема, лідери говорили про підрив на Каховській ГЕС. 

Про це повідомляє Володимир Зеленський

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Деталі телефонної розмови

Повідомляється, що глава держави розповів Ердогану про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на ГЕС, а також про можливі ризики екологічної катастрофи для ЗАЕС. 

Крім цього Зеленський передав Туреччині список потреб, які потрібні для того, щоб ліквідувати лихо на Херсонщині. 

"Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також про повернення наших незаконно ув’язнених, зокрема кримських татар, і продовження й розширення зернової ініціативи", — йдеться в повідомленні. 

Повідомлення Зеленського. Фото: скріншот

Що сказав Ердоган

Своєю чергою Ердоган запропонував створити спеціальну комісію, яка займатиметься розслідуванням вибуху на Каховській ГЕС. До неї можуть увійти експерти обох сторін, а також ООН і міжнародне співтовариство, включаючи Туреччину.

Турецький лідер також відзначив, що Туреччина готова зробити все можливе у цьому питанні, а також висловив сподівання на переговори. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Вони говорили, як зменшити ризики для ЗАЕС через ситуацію на Каховській ГЕС. 

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