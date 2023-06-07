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Зеленский провел переговоры с Макроном

7 июня 2023 20:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский провел переговоры с Макроном по подрыву Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В частности, лидеры говорили о катастрофе на Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

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Глава государства рассказал французскому лидеру об актуальной ситуации в Херсонской области в результате экоцида, устроенного российскими военными.

В частности, политики обсудили экологические и гуманитарные последствия взрыва станции. Зеленский в свою очередь назвал, что нужно Украине, чтобы ликвидировать катастрофу.

Известно, что в ходе разговора речь также шла о том, чтобы привлечь международные механизмы для расследования всех обстоятельств подрыва Каховской ГЭС.

Оборонное сотрудничество

Отдельно лидеры двух государств говорили об оборонном сотрудничестве и необходимости его продолжать. Зеленский отметил защиту украинского неба и сказал о том, что важно как можно быстрее начать обучение украинских пилотов на боевых самолетах.

Кроме того, разговор касался НАТО и ожидания от Вильнюсского саммита, который состоится 11-12 июля.

"Также были обсуждены возможные форматы предоставления Украине гарантий безопасности до членства в НАТО и ожидания от Вильнюсского саммита Альянса", — говорится в сообщении.

Главы государств также обсудили реализацию украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский и Эрдоган обсудили подрыв Каховской ГЭС. Впрочем, после переговоров турецкий лидер позвонил по телефону Путину. Кремль обвинил в экологической катастрофе Украину и ее Западных партнеров.

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