Зеленський провів нараду щодо експорту української агропродукції

Нарада щодо експорту української агропродукції. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 24 липня, Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо експорту агропродукції. Він наголосив, що потрібно готуватися до будь-якого розвитку подій.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За словами Зеленського, Україна вірить в домовленості з Європейською комісією, однак готується також до інших можливих подій.

"Наша позиція зрозуміла: блокування експорту суходолом після 15 вересня, коли припиняють діяти відповідні обмеження, у жодному вигляді неприпустиме. Ми тримаємо зв'язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, яке всіх влаштовуватиме", — розповів Зеленський.

Нарада щодо експорту української агропродукції. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, термін дії "зернової угоди" був до 17 липня. Нещодавно в Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме до виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний, що на Одещині.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Він доручив підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору".

Додамо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зробив нову заяву щодо "зернової угоди". Він закликає Росію повернутися.