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Гуттереш закликав Росію повернутися до "зернової угоди"

24 липня 2023 18:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Гуттереш закликав Росію повернутися до "зернової угоди"
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Фото: REUTERS/Ralph Teddy Erol
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зробив нову заяву щодо "зернової угоди". Він закликає Росію повернутися. 

Про це повідомляє Askanews.

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"Я закликаю Росію повернутися до реалізації Чорноморської ініціативи відповідно до моєї останньої пропозиції", — заявив Гутерреш.

За його словами, наразі РФ та Україна відіграють найголовнішу роль у забезпеченні продовольчої безпеки по всьому світу.

Гутерреш наголосив, що підтримує забезпечення доступу на світові ринки продовольства та добрив як з України, так і Росії. Він додав, що таким чином, продовольча безпека буде забезпечена для всіх.

Нагадаємо, термін дії "зернової угоди" був до 17 липня. Нещодавно в Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме до виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний, що на Одещині. 

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що попри те, що Росія вирішила відмовитися від участі у "зерновій угоді" та можливі атаки на цивільні кораблі, Україна розглядає можливість відновлення експорту зернових. При цьому Україні не потрібна підтримка РФ.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Він доручив підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору".

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