Зеленский провел совещание относительно экспорта украинской агропродукции

Совещание относительно экспорта украинской агропродукции. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодня, 24 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно экспорта агропродукции. Он подчеркнул, что нужно готовиться к любому развитию событий.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Экспорт украинской агропродукции

По словам Зеленского, Украина верит в договоренности с Европейской комиссией, однако готовится также к другим возможным событиям.

"Наша позиция понятна: блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в каком виде недопустимо. Мы держим связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое всех будет устраивать", — рассказал Зеленский.

Совещание относительно экспорта украинской агропродукции. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля. Недавно в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он поручил подготовить комплекс действий по продолжению работы "зернового коридора".

Добавим, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделал новое заявление по поводу "зернового соглашения". Он призывает Россию вернуться.