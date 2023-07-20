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Україна відправила до Ефіопії 90 тис. тонн зерна, — Зеленський

20 липня 2023 19:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна відправила до Ефіопії 90 тис. тонн зерна, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У рамках Чорноморської зернової ініціативи Україна надала Ефіопії близько 300 тисяч тонн харчових продуктів та додатково 90 тисяч тонн зернових. Відправлення було здійснено у рамках проєкту GrainfromUkraine.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Співпраця України з Ефіопією

Зеленський повідомив, що Україна продовжує підтверджувати свою роль як ключового гравця на світовій аграрній арені та прагне зміцнити співпрацю з Ефіопією у сферах безпеки та цифрових технологій.

Український лідер уточнив, що під час телефонного спілкування з прем'єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом Алі було обговорено наслідки одностороннього рішення Росії припинити участь у Чорноморському проєкті, а також проблеми з морськими перевезеннями, атаки на порти та енергосистему України.

"Обговорили підготовку до Глобального саміту світу та запросив прем'єр-міністра відвідати Україну", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що Україна пропонує розширити механізм роботи "зернової угоди", дозволяючи їй працювати у тристоронньому форматі без РФ. Туреччина та ООН мають повноцінні можливості для інспекції судів та підтвердження, що на них немає жодної військової техніки чи озброєння, не передбаченої домовленостями.

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