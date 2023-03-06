Директором НАБУ призначили Кривоноса
Уряд призначив на посаду директора Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса. Цим Україна виконала усі сім рекомендацій Євросоюзу.
Рішення про це було ухвалене на онлайн-засіданні Кабінету міністрів України.
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Новий керівник НАБУ
Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо призначення нового очільника Національного антикорупційного бюро.
Ним став Семен Кривонос.
Куди подінуть фіналістів
Під час свого виступу голова уряду Денис Шмигаль наголосив, що усі три кандидати були визнані гідними такої посади.
Тому двох інших прем’єр-міністр запропонував призначити на керівні посади у НАБУ.
Завдання ЄС виконане
Призначення директора НАБУ, заявив Шмигаль, є важливим з точки зору євроінтеграції України.
"Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ", — запевнив прем’єр-міністр України.
Нагадаємо, що трьох фіналістів у конкурсі на заміщення посади директора Національного антикорупційного бюро України було обрано 4 березня.
Крім Сергія Кривоноса, ними стали Сергій Гупяк та Роман Осипчук.
Рішення було ухвалене комісією з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України через відкрите голосування.
Фото: diam.gov.ua