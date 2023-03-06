Зеленский совершил ряд увольнений в высшем руководстве СБУ

Президент подписал ряд новых указов по кадрам в СБУ

Владимир Зеленский совершил ряд кадровых ротаций в руководстве СБУ. Пока причины таких изменений не разглашаются.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

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Так, сегодня, 6 марта Владимир Зеленский уволил заместителя главы ведомства Александра Якушева, начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александра Провоторова и начальника Департамента охраны гостайны и лицензирования Игоря Носко.

Также свои должности лишились начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Федоров и начальник управления Службы в Запорожской области Борис Безрукий.

Другими указами Зеленский назначил Олега Храмова на должность главы Департамента охраны гостайны и Олега Красношапко — начальником управления СБУ в Сумской области.

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин назначил нового главу Национального антикоррупционного бюро Украины. Им стал Семен Кривонос.