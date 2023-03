Кабмін призначив голову НАБУ: що відомо про Семена Кривоноса

Кабмін призначив Кривоноса головою НАБУ

Кабінет міністрів України на позачерговому засідання призначив на посаду директора Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса.

Що відомо про нового очільника відомства — в матеріалі Новини.LIVE.

Біографія

Семен Кривонос народився 16 січня 1983 року (40 років) у Маріуполі. Закінчив декілька вищих навчальних закладів за спеціальностями "Агрономія", "Державне управління" та "Правознавство".

Трудову діяльність розпочав з 2007 року. Працював спеціалістом у одній з районних адміністрацій Києва, в територіальних органах Міністерства юстиції в Одеській та Київській областях. Два роки обіймав посаду першого заступника начальника Одеської митниці ДФС, а після звільнення став старшим юридичним радником в Міжнародній організації з розвитку права (IDLO).

У 2018 році почав працювати адвокатом. З 2020 року був головою ГО "Офіс простих рішень та результаті" і брав участь у розробці реформ, які були презентовані Національною радою реформ при Президентові України.

З травня 2021 року обіймає посаду Голови Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ).

Призначення головою НАБУ

На посаду директора НАБУ уряд розглядав трьох кандидатів — Семена Кривоноса, Сергія Гуляка та Романа Осипчука. За Кривоноса Кабмін проголосував одноголосно, інших кандидатів вже новопризначеному керівнику запропонували розглянути на керівні посади у відомстві.

Як пояснив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отриманні статусу кандидата.

"Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ. Із призначення директора НАБУ ми також маємо повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру", — сказав Шмигаль.

Сам Кривонос ще до оголошення результатів заявив, що для нього честь опинитися у трійці кандидатів на посаду.

"Весь цей шлях пройдений з особливою для мене метою. Я хочу жити в країні, де кожен українець та українка на питання, чи давали ви коли-небудь хабарі, з впевненістю відповідатимуть "звичайно, ні, я ж українець, я ж українка!" (of course not, I’m Ukrainian!)", — написав він у Facebook.

Додамо, що Семен Кривоніс у 2016 році став переможцем конкурсу на керівника Одеської територіальної організації НАБУ, але відмовився від посади після скандалу із декларуванням стану.