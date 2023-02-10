Зеленський у Польщі зустрівся з Дудою — що обговорили лідери

Зеленський провів двогодинну зустріч з Дудою: що обговорили лідери
Володимир Зеленський, завершуючи низку закордонних візитів, зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Лідери обговорили подальшу оборонну співпрацю та спільні дипломатичні кроки.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
-
"Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії
-
Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова
-
"Визнають свою безпорадність": Осадча про зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві
-
В Україні через ракетну атаку рф затримуються 11 потягів: перелік сполучень та зміни графіку
-
Посла росії у Кишиневі викликали до МЗС через проліт ракети рф над Молдовою
-
Український боксер отримав нового суперника: вийде на ринг не з тим, з ким планував
-
Експерт спрогнозував, як повторюватимуться ракетні атаки росіян
-
На Харківщині протягом дня не курсуватимуть 14 приміських поїздів
-
"Ваша картка заблокована": поліцейські Одещини розповідають, як не стати жертвою шахраїв
-
Україна повернула тіла ще 61 загиблого захисника
Деталі
Зазначається, що лідери зустрілися у Жешуві на південному сході Польщі. Зокрема, Володимир Зеленський поінформував колегу про поточний стан справ на фронті й прогнози щодо розвитку ситуації у найближчий період. Окрім того, президент України розповів Анджею Дуді про актуальні оборонні потреби та свої кроки щодо зміцнення української армії.
Зеленський також розповів про візит до Брюсселя й наголосив на важливості старту вже цьогоріч переговорів про вступ нашої країни до ЄС. За словами президента України, це стало б важливою мотивацією для українського суспільства та армії, які проходять через важкі випробування.
Нагадаємо, Володимир Зеленський 8 і 9 лютого перебував із офіційними візитами в Лондоні, Парижі і Брюсселі.
Зокрема, під час зустрічі в Парижі президент України закликав лідерів Франції й Німеччини Емманюеля Макрона і Олафа Шольца "якомога швидше" надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ росії. Своєю чергою, вони пообіцяли продовжувати підтримку України, в тому числі військову, "стільки, скільки буде потрібно" до перемоги.