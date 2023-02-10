Зеленський у Польщі зустрівся з Дудою — що обговорили лідери

Володимир Зеленський і Анджей Дуда під час зустрічі в Жешуві

Володимир Зеленський, завершуючи низку закордонних візитів, зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Лідери обговорили подальшу оборонну співпрацю та спільні дипломатичні кроки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

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Зазначається, що лідери зустрілися у Жешуві на південному сході Польщі. Зокрема, Володимир Зеленський поінформував колегу про поточний стан справ на фронті й прогнози щодо розвитку ситуації у найближчий період. Окрім того, президент України розповів Анджею Дуді про актуальні оборонні потреби та свої кроки щодо зміцнення української армії.

Зеленський також розповів про візит до Брюсселя й наголосив на важливості старту вже цьогоріч переговорів про вступ нашої країни до ЄС. За словами президента України, це стало б важливою мотивацією для українського суспільства та армії, які проходять через важкі випробування.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 8 і 9 лютого перебував із офіційними візитами в Лондоні, Парижі і Брюсселі.

Зокрема, під час зустрічі в Парижі президент України закликав лідерів Франції й Німеччини Емманюеля Макрона і Олафа Шольца "якомога швидше" надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ росії. Своєю чергою, вони пообіцяли продовжувати підтримку України, в тому числі військову, "стільки, скільки буде потрібно" до перемоги.