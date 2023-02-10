Зеленский в Польше встретился с Дудой — что обсудили лидеры

Владимир Зеленский и Анджей Дуда во время встречи в Жешуве

Владимир Зеленский, завершая ряд зарубежных визитов, встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Лидеры обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и совместные дипломатические шаги.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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Отмечается, что лидеры встретились в Жешуве на юго-востоке Польши. В частности, Владимир Зеленский проинформировал коллегу о текущем положении дел на фронте и прогнозах развития ситуации в ближайший период. Кроме того, президент Украины рассказал Анджею Дуде об актуальных оборонных потребностях и своих шагах по укреплению украинской армии.

Зеленский также рассказал о визите в Брюссель и отметил важность старта уже в этом году переговоров о вступлении нашей страны в ЕС. По словам президента Украины, это стало бы важной мотивацией для украинского общества и армии, проходящих через тяжелые испытания.

Напомним, Владимир Зеленский 8 и 9 февраля находился с официальными визитами в Лондоне, Париже и Брюсселе.

В частности, во время встречи в Париже президент Украины призвал лидеров Франции и Германии Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца "как можно скорее" предоставить Украине истребители, чтобы отразить наступление россии. В свою очередь, они пообещали продолжать поддержку Украины, в том числе военную, "столько, сколько потребуется" до победы.