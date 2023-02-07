Звернення Зеленського 7 лютого: призначення Клименка і Малюка — це сигнал для всіх посадовців — відео

Зеленський про призначення Клименка і Малюка: це сигнал для всіх державних посадовців
Президент України Володимир Зеленський прокоментував призначення Верховною Радою очільників Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ. Він наголосив, що Василь Малюк та Ігор Клименко — люди із великим досвідом.
Про це Володимир Зеленський сказав 7 лютого у своєму відеозверненні до українців.
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Коментар Президента
"Верховна Рада України за моїм поданням затвердила нового очільника СБУ. Вважаю, що саме такий пройдений шлях призначення на посаду є сигналом для всіх державних посадовців та працівників наших правоохоронних органів. Василь Малюк певний час був виконувачем обов'язків СБУ, він пройшов випробування війною та довів свою ефективність", — сказав Зеленський.
Також Президент прокоментував призначення Ігоря Клименка очільником Міністерства внутрішніх справ.
"Дякую нардепам і за призначення Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ. Важливо, що система МВС, яка є елементом загальної системи оборони й безпеки, достатньо швидко отримала керівника, який пройшов разом з усіма шлях захисту нашої держави з перших хвилин повномасштабного вторгнення. Зараз у нас є люди, які здобули досвід такої війни. Мають чіткі результати у своїй роботі на державу, що воює за свій народ і за свою незалежність. Таких людей має бути більше на посадах різного рівня в органах центральної та місцевої влади", — сказав він.
Український лідер наголосив, що очільниками Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей стали люди, які мають досвід у захисті держави.
"Відповідні призначення погоджені Кабінетом міністрів України. Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську обласні адміністрації очолять фахівці, які мають досвід реального захисту держави саме зараз", — пояснив Президент.
Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада призначила на посаду голови Служби безпеки України Василя Малюка. До цього час він тимчасово виконував обов’язки керівника спецслужби.
Також нагадаємо, що сьогодні парламент призначив Ігоря Клименка головою Міністерства внутрішніх справ.
Також відомо, що Кабінет міністрів погодив призначення трьох керівників військових адміністрацій у трьох областях. Ідеться про Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську області.