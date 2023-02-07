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Зеленский о назначении Клименко и Малюка: это сигнал для всех государственных чиновников

7 февраля 2023 21:15
оновлено: 21:09
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Обращение Зеленского 7 февраля: назначение Клименко и Малюка — это сигнал для всех чиновников — видео
Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшние кадровые решения
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение Верховной Радой глав Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел. Он подчеркнул, что Василий Малюк и Игорь Клименко — люди с большим опытом.

Об этом Владимир Зеленский сказал 7 февраля в своем видеообращении к украинцам.

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Комментарий Президента

"Верховная Рада Украины по моему представлению утвердила нового главу СБУ. Считаю, что именно такой пройденный путь назначения на должность является сигналом для всех государственных чиновников и работников наших правоохранительных органов. Василий Малюк некоторое время был исполняющим обязанности СБУ, он прошел испытание войной и доказал свою эффективность", — сказал Зеленский.

Также Президент прокомментировал назначение Игоря Клименко главой Министерства внутренних дел.

"Благодарю нардепов и за назначение Игоря Клименко на должность министра внутренних дел. Важно, что система МВД, которая является элементом общей системы обороны и безопасности, достаточно быстро получила руководителя, который прошел вместе со всеми путь защиты нашего государства с первых минут полномасштабного вторжения. Сейчас у нас есть люди, которые получили опыт такой войны. Имеют четкие результаты в своей работе на государство, воюющее за свой народ и за свою независимость. Таких людей должно быть больше на должностях разного уровня в органах центральной и местной власти", — сказал он.

Украинский лидер подчеркнул, что руководителями Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей стали люди, которые имеют опыт в защите государства.

"Соответствующие назначения согласованы Кабинетом министров Украины. Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую областные администрации возглавят специалисты, имеющие опыт реальной защиты государства именно сейчас", — объяснил Президент.

Напомним, сегодня, 7 февраля, Верховная Рада назначила на должность главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. До этого он временно исполнял обязанности руководителя спецслужбы.

Также напомним, что сегодня парламент назначил Игоря Клименко главой Министерства внутренних дел.

Известно также, что Кабинет министров согласовал назначение трех руководителей военных администраций в трех областях. Речь идет о Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

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