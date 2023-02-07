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Василь Малюк назвав свої першочергові завдання на посаді голови СБУ

7 лютого 2023 16:46
оновлено: 18:28
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Призначення Василя Малюка головою СБУ: посадовець окреслив першочергові завдання
Верховна Рада підтримала призначення Василя Малюка головою СБУ
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Верховна Рада ухвалила рішення про призначення на посаду голови Служби безпеки України Василя Малюка. Чиновник окреслив пріоритети та першочергові завдання своєї роботи на посаді. 

Про це Василь Малюк сказав під час сьогоднішнього засідання парламенту.

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Малюк зазначив, що усвідомлює рівень загроз, які постали перед нашою державою під час повномасштабної війни, та власну відповідальність на посаді очільника спецслужби.

"Перше і найголовніше  виконуємо доручення Президента і змінюємо підходи до роботи. Не просто стримуємо ворога, а діємо на випередження. Будуємо нову і сучасну модель державної безпеки  з урахуванням досвіду війни", — підкреслив Василь Малюк.

Серед першочергових завдань: очищення Служби, боротьба з колаборантами, поплічниками ворога та зрадниками всіх рівнів. Це вимагає від спецслужби комплексного підходу — коли кожен напрям діяльності розвивається однаково якісно і рівномірно.

Малюк розповів, що вже зроблено за цими напрямами за останні пів року. Зокрема, переформатування контррозвідки та військової контррозвідки, надскладні завдання, які виконують бійці Центру спецоперацій "А", результати  роботи слідчих і кіберфахівців.

"Не можу сьогодні розкрити деталі усіх серйозних спецоперацій, де задіяні наші бійці, але вони присутні у найгарячіших точках війни. За неповний рік 6 із них нагороджені званням "Герой України". 4, на жаль,  посмертно… Маємо понад 500 державних нагород. Більшість із них – ордени "За мужність" і "Богдана Хмельницького". Ці люди виконують надскладні і надважливі завдання", — наголосив голова СБУ.

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада призначила на посаду голови Служби безпеки України Василя Малюка. До цього час він тимчасово виконував обов’язки керівника спецслужби.

Варто зазначити, що Президент України Володимир Зеленський 17 липня 2022 року усунув від виконання обов’язків голови Служби безпеки України Івана Баканова. Наступного дня голова держави поклав тимчасове виконання обов’язків керівника СБУ на першого заступника Василя Малюка. 19 липня Верховна Рада звільнила Баканова.

Вчора, 6 лютого, Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України. Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту підтримати таке призначення.

Також нагадаємо, що сьогодні парламент призначив Ігоря Клименка головою Міністерства внутрішніх справ. 

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