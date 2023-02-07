Уряд погодив призначення керівників трьох областей: список

Уряд сьогодні погодив низку кадрових рішень

Кабінет міністрів погодив призначення трьох керівників військових адміністрацій у трьох областях. Ідеться про Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську області.

Про це повідомив у Telegram постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Узгоджено призначення

Сергія Лисака – головою Дніпропетровської ОВА;

Юрія Малашка – головою Запорізької ОВА;

Олександра Прокудіна (колишнього начальника поліції Херсонщини) – головою Херсонської ОВА.

Що говорив Президент про призначення голів ОВА

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 6 лютого заявив, що невдовзі низка прикордонних та прифронтових областей отримають нових очільників. Ними стануть люди з військовим досвідом.

"Також посилюємо наші управлінські позиції. У низці регіонів — прикордонних особливо та прифронтових — призначаємо керівників із воєнним досвідом. Тих, хто може проявити себе найбільш ефективно в захисті від наявних зараз загроз", — заявив Президент.

За словами Зеленського, він буде інформувати суспільство про кожне своє рішення щодо нових призначень.

Президент також додав, що таким чином країна буде поєднувати здобутий нашими людьми досвід захисту України з конкретною управлінською роботою на посадах у місцевій та центральній владах.

Зазначимо, раніше Дніпропетровською областю керував Валентин Резніченко, Запорізькою – Олександр Старух, а Херсонською – Ярослав Янушевич.

Нагадаємо, 24 січня Президент Володимир Зеленський звільнив очільників п'ятьох областей — Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Херсонської.

Колишнього голову Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу призначено заступником голови Офісу президента.