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Головна Політика Зеленський призначив Клименка керівником Центру кібербезпеки

Зеленський призначив Клименка керівником Центру кібербезпеки

Ua ru
15 вересня 2026 11:15
Зеленський підписав указ про призначення Ігоря Клименка керівником Центру кібербезпеки
Секретар РНБО Ігор Клименко. Фото: Ігор Клименко/Telegram

Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Відповідне рішення глава держави закріпив указом №906/2026 від 15 вересня 2026 року. Документ передбачає внесення змін до попереднього указу президента про діяльність центру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента.

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Клименко указ
Указ Зеленського про призначення Клименка. Фото: скриншот

Клименко отримав нову посаду: Зеленський підписав указ

Згідно з документом, статтю 2 указу президента України від 7 червня 2016 року №242/2016 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки" викладено в новій редакції. Відтепер керівником центру визначено Ігоря Клименка, який обіймає посаду секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що відомо про Національний координаційний центр кібербезпеки

Національний координаційний центр кібербезпеки є координаційним органом при Раді національної безпеки і оборони України. Його діяльність пов’язана із забезпеченням взаємодії державних органів у сфері кібербезпеки та реагуванням на кіберзагрози.

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Раніше центр очолював Рустем Умєров, однак новим указом президент визначив на цю посаду секретаря РНБО Ігоря Клименка.

Як писали Новини.LIVE 14 липня Верховна Рада відправила попередній уряд у відставку. У Кабінеті міністрів Юлії Свириденко Ігор Клименко очолював Міністерство внутрішніх справ.

16 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів. Міністерства очолили нові керівники, а окремі посадовці отримали інші ролі в системі державного управління. Водночас Ігор Клименко не увійшов до складу нового уряду. Він став секретарем РНБО. 

Ігор Клименко указ РНБО парламент кіберзахист
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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