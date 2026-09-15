Зеленський підписав указ про призначення Ігоря Клименка керівником Центру кібербезпеки

Зеленський призначив Клименка керівником Центру кібербезпеки
Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Відповідне рішення глава держави закріпив указом №906/2026 від 15 вересня 2026 року. Документ передбачає внесення змін до попереднього указу президента про діяльність центру.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента.
Клименко отримав нову посаду: Зеленський підписав указ
Згідно з документом, статтю 2 указу президента України від 7 червня 2016 року №242/2016 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки" викладено в новій редакції. Відтепер керівником центру визначено Ігоря Клименка, який обіймає посаду секретаря РНБО.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Що відомо про Національний координаційний центр кібербезпеки
Національний координаційний центр кібербезпеки є координаційним органом при Раді національної безпеки і оборони України. Його діяльність пов’язана із забезпеченням взаємодії державних органів у сфері кібербезпеки та реагуванням на кіберзагрози.
Раніше центр очолював Рустем Умєров, однак новим указом президент визначив на цю посаду секретаря РНБО Ігоря Клименка.
Як писали Новини.LIVE 14 липня Верховна Рада відправила попередній уряд у відставку. У Кабінеті міністрів Юлії Свириденко Ігор Клименко очолював Міністерство внутрішніх справ.
16 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів. Міністерства очолили нові керівники, а окремі посадовці отримали інші ролі в системі державного управління. Водночас Ігор Клименко не увійшов до складу нового уряду. Він став секретарем РНБО.